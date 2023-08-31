Глебов высказался о матче сборных России и Катара

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о предстоящей контрольной встрече с национальной командой Катара.

«Если выбрали, значит, хороший соперник. В наше время вариантов не очень много. Главное - собраться в национальной команде, чтобы хоть какие-то игры были», - приводятся слова хавбека на страницах «Спорт-Экспресса».

Тренировочный сбор национальной команды состоится с 4 по 12 сентября. Товарищеский поединок против Катара запланирован на 12 сентября.

Напомним, что из-за санкций ФИФА и УЕФА национальная сборная России отстранена от международных соревнований.