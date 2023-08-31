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Стало известно, почему Карпин вызвал 49 игроков в сборную России

31 Августа 2023 • 08:49 Комментировать

Футбольный специалист Виталий Кафанов, который является тренером вратарей сборной России, прокомментировал вызов 49 игроков в состав национальной команды на сентябрьский тренировочный сбор.

«В опубликованном списке сборной две команды: взрослая и U23», - рассказал тренер в беседе с журналистом «Чемпионата».

Тренировочный сбор национальной команды страны пройдет в период с 4 по 12 сентября. О датах товарищеских поединков Российский футбольный союз проинформирует отдельно.

Последние спарринги подопечные Валерия Карпина провели в марте. Тогда сборная России победила Ирак (2:0) и расписала ничью с Ираном (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Виталий Кафанов
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