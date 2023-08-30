Кафанов прокомментировал вызов Лантратов на сентябрьский сбор

Тренер вратарей российской национальной команды Виталий Кафанов высказался о вызове голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова на сентябрьский сбор.

«Лантратов выдал очень хорошую весну и начальный отрезок чемпионата. Поэтому он и вызван», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс». Также Кафанов рассказал о беседе с бывшим голкипером сборной Маринато Гильерме, отметив, что их разговор был не только о футболе.

Напомним, что Илья Лантратов не провёл ни одного матча в футболке российской сборной. Основной голкипер «Локомотива» попал в пятёрку вратарей, вызванных штабом Валерия Карпина на сбор в Новогорске.