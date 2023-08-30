Агент: «Головин приедет в расположение сборной России»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы хавбека «Монако» Александра Головина, отреагировал на вызов игрока в сборную России.

«Да, Саша приедет в расположение сборной России», — сказал представитель футболиста Metaratings.

Напомним, 27-летний Головин попадал в состав сборной России в марте, однако не смог приехать в национальную команду из-за травмы. Отметим, что последний раз хавбек играл за сборную в ноябре 2021 года.

В текущем сезоне Головин принял участие в трех матчах чемпионата Франции, в которых не отметился результативными действиями.

Стоит сказать, что в этот раз главный тренер сборной России Валерий Карпин включил в заявку команды на сентябрьский сбор 49 футболистов.