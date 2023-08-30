Защитник «Ростова» Вахания не поверил, что попал в сборную России

Крайний защитник «Ростова» Илья Вахания отреагировал на попадание в окончательный состав сборной России на сентябрьский сбор.

«Я попал в сборную России? Вы серьезно? Впервые слышу об этом. Думаю, что меня обманывают. Если так, то очень счастлив», — приводит слова Вахании «Чемпионат».

Ранее пресс-служба сборной России опубликовала полный список игроков, которые были вызваны на учебно-тренировочные занятия. Напомним, сбор команды продлится с 4 по 12 сентября.

Стоит отметить, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин принял решение привлечь к работе со сборной сразу 49 футболистов.