49 футболистов вошли в окончательный состав сборной России на сентябрьский сбор

Пресс-служба сборной России опубликовала полный список футболистов, которые примут участие в сентябрьском сборе национальной команды.

Сегодня, 30 августа, официальный телеграм-канал сборной России сообщил, что тренерский штаб команды во главе с Валерием Карпиным принял решение привлечь к работе 49 игроков из 14 различных команд. Напомним, в расширенном списке сборной присутствовало всего 36 футболистов.

Стоит отметить, что в окончательный список попал хавбек «Монако» Александр Головин — он стал единственным нашим легионером, который примет участие в сборе.

Добавим, что больше всего футболистов было вызвано из «Локомотива» — сразу семь человек.

Учебно-тренировочные занятия сборной России пройдут с 4 по 12 сентября. О товарищеских матчах будет сообщено дополнительно.