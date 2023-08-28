​Назван возможный второй соперник сборной России на сентябрь

В рамках сентябрьского сбора сборная России планирует провести два товарищеских матча. На 12 сентября ранее была анонсирована гостевая игра против Катара. Что касается второго соперника, то ясности пока нет.

Согласно данным «РБ Спорт», вторым соперником команды Валерия Карпина может стать олимпийская сборная Египта. Вероятность того, что Россия сыграет против этой команды, называется высокой. Отмечается, что матч, если он состоится, пройдёт в Египте.

Как известно, в условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи. В официальных турнирах команда Валерия Карпина не участвует. При этом Российскому футбольному союзу непросто находить соперников для сборной.