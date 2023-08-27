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Капелло - о Манчини: «Саудовскую Аравию можно только похвалить за то, что они сумели заполучить такого тренера»

27 Августа 2023 • 23:31 Комментировать

Бывший главный наставник сборной России Фабио Капелло высказался о том, что Роберто Манчини стал новым главным тренером сборной Саудовской Аравии.

Специалист отметил, что очень рад за своего соотечественника и считает логичным, что такой тренер быстро наше себе работу.

«Саудовскую Аравию можно только похвалить за то, что они сумели заполучить такого тренера. В стране мощно развивается футбол. Такими темпами скоро страна будет на уровне сборных Франции, Италии и Германии», - заявил Капелло в разговоре с «Советским спортом».

Контракт Манчини рассчитан до лета 2026 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Роберто Манчини Сборная Саудовской Аравии
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