Капелло - о Манчини: «Саудовскую Аравию можно только похвалить за то, что они сумели заполучить такого тренера»

Бывший главный наставник сборной России Фабио Капелло высказался о том, что Роберто Манчини стал новым главным тренером сборной Саудовской Аравии.

Специалист отметил, что очень рад за своего соотечественника и считает логичным, что такой тренер быстро наше себе работу.

«Саудовскую Аравию можно только похвалить за то, что они сумели заполучить такого тренера. В стране мощно развивается футбол. Такими темпами скоро страна будет на уровне сборных Франции, Италии и Германии», - заявил Капелло в разговоре с «Советским спортом».

Контракт Манчини рассчитан до лета 2026 года.