Бывший наставник сборной Италии Роберто Манчини стал главным тренером сборной Саудовской Аравии.

Контракт с 58-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года. По данным СМИ, итальянец будет зарабатывать 30 миллионов евро за один год.

Напомним, что в середине августа Манчини расторг контракт со сборной Италии, которой руководил последние пять лет. Под его руководством итальянцы стали победителями чемпионата Европы 2020 года.

Ранее он возглавлял «Фиорентину», римский «Лацио», миланский «Интер», «Манчестер Сити», турецкий «Галатасарай» и питерский «Зенит».