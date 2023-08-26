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Глебов — о матче против Катара: «Сыграть бы хоть с кем-то»

26 Августа 2023 • 23:55 Комментировать
Катар
...
РОССИЯ
12.09 13:00

Полузащитник российской национальной команды Данил Глебов высказался о возможном матче против сборной Катара на сентябрьском сборе.

«Что касается Катара, то, может быть, никто не соглашается, а они согласились. Сыграть бы хоть с кем-то», — заявил капитан «Ростова», чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». По его мнению, неправильно критиковать выбор соперника, отдельно отметив сложность отбора в национальную команду.

Напомним, что на счету Глебова шесть матчей в футболке российской сборной. Матч против хозяев ЧМ-2022 может пройти 12 сентября в Дохе, однако официального анонса встречи не было.

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Сборная России Сборная Катара Данил Глебов
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