Глебов — о матче против Катара: «Сыграть бы хоть с кем-то»

Полузащитник российской национальной команды Данил Глебов высказался о возможном матче против сборной Катара на сентябрьском сборе.

«Что касается Катара, то, может быть, никто не соглашается, а они согласились. Сыграть бы хоть с кем-то», — заявил капитан «Ростова», чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». По его мнению, неправильно критиковать выбор соперника, отдельно отметив сложность отбора в национальную команду.

Напомним, что на счету Глебова шесть матчей в футболке российской сборной. Матч против хозяев ЧМ-2022 может пройти 12 сентября в Дохе, однако официального анонса встречи не было.