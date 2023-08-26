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Джикия: «Катар — отличный соперник»

26 Августа 2023 • 23:34 Комментировать
Катар
...
РОССИЯ
12.09 13:00

Капитан столичного «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможном сопернике сборной России по товарищескому матче, которым станет Катар.

«Катар отличный соперник, я ко всем с уважением отношусь», — заявил защитник российской национальной команды в интервью «Чемпионату».

Напомним, что в рамках сбора подопечных Валерия Карпина, по слухам, пройдёт товарищеский матч против хозяев прошедшего чемпионата мира. Встреча с действующими чемпионами Азии состоится в Дохе 12 сентября. Сам сбор в Новогорске начнётся 4 сентября и продлится до поединка с Катаром.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Катара Георгий Джикия
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