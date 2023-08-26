Джикия: «Катар — отличный соперник»

Капитан столичного «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможном сопернике сборной России по товарищескому матче, которым станет Катар.

«Катар отличный соперник, я ко всем с уважением отношусь», — заявил защитник российской национальной команды в интервью «Чемпионату».

Напомним, что в рамках сбора подопечных Валерия Карпина, по слухам, пройдёт товарищеский матч против хозяев прошедшего чемпионата мира. Встреча с действующими чемпионами Азии состоится в Дохе 12 сентября. Сам сбор в Новогорске начнётся 4 сентября и продлится до поединка с Катаром.