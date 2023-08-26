Тюкавин: «Ждём матча со сборной Катара»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о возможном товарищеском матче сборной России против сборной Катара.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что есть договоренности с катарской стороной, однако официально о проведении товарищеской игры во время сентябрьских сборов еще не объявлено.

«Хорошо, что кто то соглашается играть. Мы только рады, ждем матча со сборной Катара. С каждым противником приходится попотеть», - приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных турнирах из-за политической ситуации в мире.