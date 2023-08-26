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Кержаков высказался о попадании в расширенный список сборной России

26 Августа 2023 • 18:35 Комментировать

Голкипер питерского «Зенита» Михали Кержаков высказался о попадании в расширенный список сборной России на сентябрьские сборы, которые стартуют 4 ноября.

«Вызов в сборную России? Я рад, что меня пригласили. Конечно, хочется сыграть официальный матч. Брат меня уже поздравил с вызовом», - приводит слова Кержакова «РБ Спорт».

Стоит отметить, что 36-летний футболист не провел ни одного матча своей карьере за национальную сборную.

В текущем сезоне Кержаков принял участие в шести играх во всех турнирах, в которых пропустил пять мячей и четыре раза оставил свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Михаил Кержаков
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