Голкипер питерского «Зенита» Михали Кержаков высказался о попадании в расширенный список сборной России на сентябрьские сборы, которые стартуют 4 ноября.

«Вызов в сборную России? Я рад, что меня пригласили. Конечно, хочется сыграть официальный матч. Брат меня уже поздравил с вызовом», - приводит слова Кержакова «РБ Спорт».

Стоит отметить, что 36-летний футболист не провел ни одного матча своей карьере за национальную сборную.

В текущем сезоне Кержаков принял участие в шести играх во всех турнирах, в которых пропустил пять мячей и четыре раза оставил свои ворота в неприкосновенности.