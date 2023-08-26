В Узбекистане высказались о возможном товарищеском матче против сборной России

В пресс-службе сборной Узбекистана высказались о возможном проведении товарищеского матча против сборной России.

В пресс-службе сообщили, что национальная команда занята на осень: в сентябре ее ожидает игры против сборных США и Мексики.

«В октябре у нас две игры в Китае, а в ноябре у команды Узбекистана начинаются матчи отборочного турнира ЧМ 2026. Что касается следующего года, то сборная Узбекистана занята минимум до июня», - заявил в разговоре со Sport24.

Напомним, что в ноябре прошлого года сборные уже сыграли товарищеский матч, который завершился безголевой ничьей.