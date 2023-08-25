Ловчев — о защитниках «Спартака» в сборной: «Это просто прикол»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о попадании четырёх защитников «красно-белых» в расширенный состав сборной России.

«Это или прикол такой, когда Карпин хочет доказать клубу, что у него команда столько пропускать не будет с теми же футболистами, или просто прикол», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Как отметил эксперт, вызов в национальную команду необходимо заслужить, а на данный момент никто из оборонительной линии «Спартака» не заслуживает попадания в сборную.

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин включил в расширенный список Даниила Хлусевича, Даниила Денисова, Руслана Литвинова и Георгия Джикию. Кроме того, в заявку вошли два атакующих игрока «Спартака» Александр Соболев и Антон Зиньковский.