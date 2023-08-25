Сёмин: «Катар — серьёзный соперник для нашей сборной»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Катара.

Специалист назвал Катар серьёзным соперником, отметив, что совсем недавно эта сборная играла на чемпионате мира.

«На мой взгляд, Катар — серьёзный соперник для нашей сборной. Этот матч — положительное событие как для сборной России, так и для Катара. Нас ждёт интересная игра, сборной России будет непросто», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 24 августа, был объявлен расширенный состав сборной России. Сбор национальной команды пройдёт в период с 4 по 12 сентября.