В Египте высказались о возможном товарищеском матче со сборной России

Член технического отдела Египетской футбольной ассоциации Эхаб Эль Коми высказался о возможном товарищеском матче со сборной России.

Спортивный деятель отметил, что хотел бы провести товарищеский матч с российской сборной, но не в этом году, так как на осень уже утверждён график игр.

«У нас нет конкретного предложения от РФС, но если оно поступит, нам будут важны детали сделки. Главное — место проведения товарищеского матча — в России или Египте», - приводит слова Эль Коми Sport24.

Напомним, что в сентябре у команды Валерия Карпина состоится сбор. Ожидается, что пройдёт товарищеский матч против сборной Катара.