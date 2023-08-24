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Александр Мостовой защитил выбор Карпина эксклюзив

24 Августа 2023 • 23:29 Комментировать
Катар
...
РОССИЯ
12.09 13:00

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал вызванный расширенный состав сборной России.

«Вызвано четыре защитника «Спартака»? Зачем вызвали Головина и Миранчука? Претензии у людей, как я понимаю, есть. Но тут есть простой ответ на все вопросы, которые интересуют болельщиков касательно состава. Есть тренерский штаб, есть главный тренер, и они решают, кого вызывать. И в общем-то всё. Это касается не только нашей сборной, а всех. Везде так. Тренеры вызывают того, кого хотят, и не вызывают того, кого не хотят. Любой бы на месте тренера тоже бы делал так, как считает нужным», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Александр Мостовой
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