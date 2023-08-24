Президент «Урала» Иванов высказался о попадании Помазуна в расширенный список сборной России

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о том, что голкипер уральской команды Илья Помазун попал в расширенный список национальной сборной России на сентябрьские сборы.

Спортивный деятель отметил, что вратарь достоин дебютировать за национальную команду, и если он попадёт в окончательный состав, то должен сыграть в товарищеском матче.

«Чтобы тренеры познакомились, как Илья играет. Дай бог, чтобы они его поставили», - приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Напомним, что в расширенном списке на сентябрьские сборы находятся пять вратарей.