Корнеев прокомментировал расширенный список сборной России на сентябрьский сбор

Бывший футболист «Барселона», «Фейеноорда» и «Эспаньола» Игорь Корнеев высказался о расширенном списке сборной России на сентябрьский сбор.

«Не вижу логики в расширенных списках сборной России. 36 игроков, это как три состава. Ничего, кроме увеличения стоимости кандидата в национальную команду, это не несёт. Когда короткий список будет, по нему уже можно рассуждать», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, в расширенный список Валерия Карпина и его тренерского штаба попали те игроки, который были на виду.

Напомним, что сбор российской национальной команды пройдёт с 4 по 12 сентября на базе в Новогорске. В расширенный список вошли 36 игроков.