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Гладилин высказался о составе на сбор сборной России

24 Августа 2023 • 22:01 Комментировать
Катар
...
РОССИЯ
12.09 13:00

Бывший футболист столичного «Спартака» Валерий Гладилин высказался о целях сборной России на предстоящий сентябрьский сбор.

«Нужно, чтобы команда собралась и притерлась друг к другу, других целей этого сбора нет. Главное, что будет обозначен костяк команды и ребята понимали, что они часть национальной сборной. Уверен, что все получат игровую практику», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, тренерский штаб хорошо понимает нюансы возникшей ситуации, из-за чего в подготовке не ожидается перебора в тренировках и играх.

Напомним, что сбор национальной команды в Новогорске пройдёт с 4 по 12 сентября. Сборная России может провести матч против хозяев прошедшего чемпионата мира из Катара.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Гладилин
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