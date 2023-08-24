Гладилин высказался о составе на сбор сборной России

Бывший футболист столичного «Спартака» Валерий Гладилин высказался о целях сборной России на предстоящий сентябрьский сбор.

«Нужно, чтобы команда собралась и притерлась друг к другу, других целей этого сбора нет. Главное, что будет обозначен костяк команды и ребята понимали, что они часть национальной сборной. Уверен, что все получат игровую практику», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, тренерский штаб хорошо понимает нюансы возникшей ситуации, из-за чего в подготовке не ожидается перебора в тренировках и играх.

Напомним, что сбор национальной команды в Новогорске пройдёт с 4 по 12 сентября. Сборная России может провести матч против хозяев прошедшего чемпионата мира из Катара.