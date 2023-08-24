Малафеев: «Ярко выраженного первого номера в сборной России сейчас нет»

Бывший вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев оценил список вратарей на сентябрьский сбор национальной команды.

«Ярко выраженного первого номера в сборной России сейчас нет. С одной стороны, это хорошо, потому что есть конкуренция и у каждого есть шанс. С другой стороны, это проблема для тренерского штаба — нет явного фаворита», — приводит слова участника трёх чемпионатов Европы издание «РБ Спорт». По мнению эксперта, различные показатели, включая работу на тренировках и психологическое состояние, будут ключевыми для тренерского штаба при выборе основного вратаря.

Напомним, что в заявку Валерия Карпина на сбор в Новогорске попали Матвей Сафонов, Илья Помазун, Михаил Кержаков, Илья Лантратов и Антон Шунин.