Футбольный эксперт Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об обилии игроков «Спартака» и «Локомотива» в расширенном составе сборной России.

- Пожалуй, самым удивительным фактом является то, что наибольшее представительство в сборной у «Спартака» и «Локомотива», причем «красно-белые» делегировали сразу четырех защитников, хотя все знают, что происходит у них в обороне - это Хлусевич, Джикия, Литвинов и Денисов.

- Меня это не смущает. Кроме Джикии, это молодые ребята, которые не так давно начали играть в составе. В любом случае, я думаю, Карпину уже понятно, кто из этого списка не попадет в окончательный состав. Это больше делается для общественности и клубов, в которых эти ребята находятся. А также для того, чтобы поднять рейтинг футболистов. Это правильно в сложившихся обстоятельствах.

- Из «Ростова» Карпин включил в список только двоих игроков – Глебова и Комличенко, хотя в ноябре 2022 года в расширенный список попали сразу семь. Почему, как думаете?

- Потому что «Ростов» неудачно начал сезон. Когда он вызывал из своей команды семь человек, южане шли на втором месте. Поэтому Карпин посчитал нужным отметить их удачное выступление, также, как и сейчас ребят из «Урала».

Елена Григорьевская