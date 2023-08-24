Футбольный эксперт Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о попавших в расширенный состав сборной России игроках «Краснодара» и «Урала».

- Краснодарская молодежь, Черников, Кривцов и Волков, заслужила включения в расширенный список?

- Я не очень внимательно за ними слежу, но любой футболист, которого вызвали в сборную, так или иначе это заслужил. Просто так туда не приглашают. Другой вопрос, что игрок сборной и человек, попавший в расширенный список, – это разные вещи. Быть в национальной команде может кто угодно, но мы знаем ребят, кто провел за нее по две минуты или вообще не сыграл.

- У футболистов «Урала» Юшина и Егорычева, наверное, не много шансов попасть в окончательный список, как и у Александрова из «Пари НН»?

- Это в большей степени авансовые вызовы. Когда непонятно, к чему сборная готовится, главному тренеру очень тяжело комплектовать состав. В этих условиях можно экспериментировать и вызывать игроков из «Урала» только потому, что этот клуб хорошо стартанул. В данной ситуации для ребят это неплохо, и они могут этим шансом воспользоваться. У кого-то могут вырасти крылья, и он начнет прибавлять. То, что новые ребята попадают в расширенный список, это правильно.

- Карпин вызвал пять вратарей: Лантратов, Помазуна, Шунина, Кержакова и Сафонова. Кого бы вы внесли в окончательный список на месте Карпина?

- Безусловно, Кержакова и Сафонова. Матвей не первый год хорошо себя проявляет. Кержаков играет в команде-чемпионе, хоть его много критикуют. Это опытный голкипер. За Лантратовым я пристально не слежу. Но в любом случае если мы готовимся к товарищеским матчам, можно экспериментировать и не вызывать того же Кержакова. Пока нас допустят до международных официальных матчей, Михаил может уже закончить играть. Нужно искать кого-то другого. Но вопрос в том, что неизвестно, когда мы вернемся на международную арену, и к тому времени, может, уже двадцатилетние голкиперы закончат карьеру.

Елена Григорьевская