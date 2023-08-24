Футбольный эксперт Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о расширенном списке сборной России, который сегодня был оглашен.

- В сборной много новых лиц, но нет Захаряна и Кузяева. Это правильно?

- Да, это верный ход со стороны Карпина. Он в данной ситуации защищает интересы этих двух ребят, у которых серьезное перемены в жизни и карьере, и он таким способом пытается им помочь. Люди только перешли в новую среду, и в этой ситуации нет большой необходимости их привлекать. Они оба хорошо известны Карпину. Это правильный, человечный поступок. Хотя Валерию Георгиевичу важно, чтобы его команда играла. Но в данной ситуации он учел интересы футболистов.

- Карпин пригласил на сборы Алексея Миранчука и Александра Головина. Это неожиданно, учитывая, что большой необходимости в этом не было?

- Эти ребята уже давно в «Аталанте» и «Монако» и там себя зарекомендовали. Для них, может, наоборот, лишний раз отвлечься от клубных дел будет полезно. Но у Захаряна и Кузяева другая ситуация. Арсен уехал на этой неделе, Кузяев – три недели назад. Это сложный период для них с точки зрения перестройки и психологии. У Карпина ко всем индивидуальный подход.

- Как думаете, справедливо, что вызывают Алексея Миранчука, которому достаточно в Италии сидеть на скамейке, а футболисты, которые постоянно играют в РПЛ, в состав сборной не попадают?

- Если человек попал в Италию, и так сложилось, что сейчас он не играет, то, на мой взгляд, само нахождение в этом чемпионате уже является показателем его уровня. Как и показатель уровня нашего чемпионата, если футболист, не играющий в Италии, индивидуально сильнее того, кто выступает в России.

Елена Григорьевская