Булыкин объяснил, почему в заявке сборной России будет лишь три игрока «Зенита»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин объяснил, почему в расширенную заявку национальной команды на сентябрьский сбор попало лишь три игрока «Зенита».

«Причина кроется на тем, что тренер сам выбирает состав, кто ему нужен и кто будет играть. Понятное дело, что всегда будут недовольные, кого взяли, кого не взяли. Тренер всегда несёт ответственность за результат», — заявил экс-нападающий «Аякса» и «Локомотива», чьи слова приводит Vprognoze.ru. По его мнению, наставник сборной России Валерий Карпин привлёк к сбору тех игроков, которые подходят под его требования и кого сам специалист хочет видеть в своём списке.

Напомним, что сбор национальной команды пройдёт в Новогорске с 4 по 12 сентября. О товарищеских матчах будет сообщено дополнительно.