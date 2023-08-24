Отец Далера Кузяева прокомментировал отсутствие сына в заявке сборной России

Адьям Кузяев, отец полузащитника французского «Гавра» Далера Кузяева, высказался об отсутствии игрока в расширенной заявке сборной России.

«Я не знаю. Я даже не следил за информацией. Мы давно не общались с Далером», — рассказал отец экс-футболиста петербургского «Зенита», чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

Напомним, что ранее наставник российской национальной команды Валерий Карпин отметил, что отсутствие Далера связано с красной карточкой в поединке против Ирака. В новом сезоне французской Лиги 1 Кузяев провёл в футболке «Гавра» два поединка, забив один гол. В составе российской сборной хавбек выходил в 46 матчей.