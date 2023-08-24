Пименов считает, что игроки «Урала» заслужили вызов в сборную России

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов отреагировал на попадание троих игроков «Урала» в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.

В национальную команду из екатеринбургского клуба попали вратарь Илья Помазун, полузащитник Андрей Егорычев и нападающий Александр Юшин.

«Игроки «Урала» заслужили место в сборной. Как минимум аванса. Команда же находится в верхней части таблицы РПЛ. Все ребята, что вызваны, показывали хороший футбол», — сказал Пименов «Матч ТВ», отметив, что Егорычев неплохо прогрессирует.

Напомним, сбор национальной команды под руководством Валерия Карпина состоится с 4 по 12 сентября.