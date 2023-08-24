Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал причину вызова в сборную четвёрки защитников «Спартака».

- Карпин вызвал пять вратарей: Лантратова, Помазуна, Шунина, Кержакова и Сафонова. Кого не будет в окончательном списке?

- Это вопрос с Кафанову, но мне больше всех из этой пятерки нравится Сафонов.

- Наибольшее представительство в сборной у «Спартака» и «Локомотива», причем «красно-белые» делегировали сразу четырех защитников: Хлусевича, Джикию, Литвинова и Денисова, хотя все знают, какие проблемы у «Спартака» в обороне. Вас это не смущает?

- Наверное, сейчас трудно найти кого-то лучше, чем эти защитники. Иначе вызывались бы другие. Кроме Джикии, все они молодые. Есть надежда, что ребята еще будут расти, потому что задатки у них хорошие.

- Из «Ростова» Карпин включил в расширенный список лишь двоих игроков – Глебова и Комличенко, хотя в ноябре 2022 года в расширенный список попали сразу семь. Почему?

- Тут все логично: «Ростов» очень неудачно начал чемпионат. Он пропускает много мячей, а в ноябре вызывалось много защитников из этого клуба. Видимо, сейчас они не в форме, поэтому приглашения и не последовало. Комличенко же - основной нападающий, а Глебов ниже определенного уровня никогда нет опускается. Вот тренер и пригласил их.

- Получается, что Карпин вызывает тех, кто сильнее на данный момент?

- Это в первую очередь. И еще тех, кто хорошо проявляет себя в клубах но не вызывался раньше, то есть для знакомства. Это нормальное решение.

Елена Григорьевская