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Кечинов: «Наверное, сейчас трудно найти в сборную кого-то лучше, чем защитники «Спартака» эксклюзив

24 Августа 2023 • 17:15 Комментировать (1)
Катар
...
РОССИЯ
12.09 13:00

Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал причину вызова в сборную четвёрки защитников «Спартака».

- Карпин вызвал пять вратарей: Лантратова, Помазуна, Шунина, Кержакова и Сафонова. Кого не будет в окончательном списке?

- Это вопрос с Кафанову, но мне больше всех из этой пятерки нравится Сафонов.

- Наибольшее представительство в сборной у «Спартака» и «Локомотива», причем «красно-белые» делегировали сразу четырех защитников: Хлусевича, Джикию, Литвинова и Денисова, хотя все знают, какие проблемы у «Спартака» в обороне. Вас это не смущает?

- Наверное, сейчас трудно найти кого-то лучше, чем эти защитники. Иначе вызывались бы другие. Кроме Джикии, все они молодые. Есть надежда, что ребята еще будут расти, потому что задатки у них хорошие.

- Из «Ростова» Карпин включил в расширенный список лишь двоих игроков – Глебова и Комличенко, хотя в ноябре 2022 года в расширенный список попали сразу семь. Почему?

- Тут все логично: «Ростов» очень неудачно начал чемпионат. Он пропускает много мячей, а в ноябре вызывалось много защитников из этого клуба. Видимо, сейчас они не в форме, поэтому приглашения и не последовало. Комличенко же - основной нападающий, а Глебов ниже определенного уровня никогда нет опускается. Вот тренер и пригласил их.

- Получается, что Карпин вызывает тех, кто сильнее на данный момент?

- Это в первую очередь. И еще тех, кто хорошо проявляет себя в клубах но не вызывался раньше, то есть для знакомства. Это нормальное решение.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
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Андрей Трунов
24 Августа 2023 в 17:22
С юмором эксперт.
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