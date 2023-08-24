Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о расширенном списке сборной России, который сегодня был оглашен.

- В расширенный список сборной России Карпин не включил Захаряна и Кузяева. Как оцениваете это решение?

- Сейчас эти сборы нужны, чтобы встретиться, пообщаться, посмотреть на новых футболистов. Не более того. Серьезных задач не стоит. Наверное, Карпин подумал, что Захаряну и Кузяеву надо побыть в своих новых клубах. У них идет период адаптации, и их нельзя отрывать от команд. Это правильное решение.

- Впервые за долгое время на сбор приглашены легионеры - Миранчук и Головин. Что об этомдумаете?

- Понятно, что эти ребята находится сейчас в хорошем тонусе, они играют в классных чемпионатах. Карпин хотел увидеться, и если будут товарищеские матчи, то посмотреть на них в сборной. Хорошо, что молодые футболисты, новички национальной команды, смогут пообщаться с ними, потренироваться. Вызов наших легионеров сейчас целесообразен.

- Краснодарская молодежь, Черников, Кривцов и Волков, заслужили включения в расширенный список?

- «Краснодар» ярко играет, он один из лидеров нашего чемпионата. А эти ребята играют в основе, проводят практически все матчи, так что это логично.

- Помимо этой тройки впервые вызов в сборную получили защитник Александров из «Пари НН» и полузащитники Юшин и Егорычев из «Урала». Что об этом думаете?

- Это также знакомство. Ребята тоже стабильно выходят в основах своих клубов. Они играют одни из ключевых ролей. Карпин хочет посмотреть, как они будут проявлять себя в сборной. Я не знаю, кто из новичков попадает в окончательный список, но я не удивлюсь, если туда попадут все шесть этих футболистов.

Елена Григорьевская