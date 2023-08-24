​Карпин рассказал, когда будет назван окончательный состав сборной России

Рулевой сборной России Валерий Карпин рассказал, когда будет назван окончательный состав команды на сентябрьский сбор.

Напомним, что в четверг стал известен расширенный состав российской национальной команды.

«Планируем назвать после ближайших матчей в кубке страны, то есть через неделю», - сказал Карпин журналистам. Тренер отметил, что сейчас не знает, сколько футболистов окажется в окончательном списке.

Напомним, что 12 сентября сборная России проведёт гостевой товарищеский матч против Катара. Официальные игры российская национальная команда в настоящий момент не проводит из-за санкций.