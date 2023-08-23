​Азиатская сборная готова рассмотреть предложение о матче с Россией

Сборная России из-за санкций может проводить только товарищеские матчи, но находить соперников для них не так просто. Впрочем, предложение о проведении игры с Россией готова рассмотреть сборная Ливана. Об этом сообщил Аби Фарай – директор по коммуникациям ливанской футбольной ассоциации.

«Что касается нашей готовности играть с Россией, то, готова играть команда Ливана или нет, решает технический департамент нашей ассоциации. Если поступит предложение, ЛФА рассмотрит его», - слова Фарай приводит на своих страницах sport24.

В настоящий момент Российский футбольный союз не направлял запросы по матчу против Ливана.

Напомним, что 12 сентября сборная России проведёт гостевой товарищеский матч против Катара.