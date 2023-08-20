​Ровно 20 лет назад Роналду дебютировал за сборную Португалии

Ровно 20 лет назад, 20 августа 2003 года, Криштиану Роналду впервые сыграл за сборную Португалии. Тогда футболист отыграл 45 минут в товарищеском матче против Казахстана, который португальцы выиграли с минимальным счётом 1:0.

Отметим, что свой первый гол за сборную Португалии Роналду забил в матче открытия чемпионата Европы 2004 года против Греции.

На текущий момент Криштиану Роналду провёл за сборную Португалии 200 матчей. В них звёздный футболист записал на свой счёт 123 гола и 43 результативных паса на партнёров.

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