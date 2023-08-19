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Малком и Ренан не попали в заявку сборной Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира

19 Августа 2023 • 11:17 Комментировать

Стал известен состав сборной Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

В число 23 футболистов не попали защитник «Зенита» Ренан и бывший игрок питерского клуба Малком, который в летнее трансферное перебрался в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии за 60 миллионов евро.

Стоит отметить, что новый одноклубник Малкома Неймар есть в списке игроков.

9 сентября сборная Бразилии встретится со сборной Боливии, а через четыре дня, 13 сентбря, «пентакампеоны» сыграют против сборной Перу. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Роберт Ренан Малком Филипе
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