​Англия хочет провести матч с Аргентиной

Сборная Англии рассчитывает провести товарищеский матч против Аргентины. В последний раз команды пересекались в 2005 году, когда в Женеве англичане обыграли аргентинцев с результатом 3:2.

Исполнительный директор Федерации футбола Англии Марк Буллингем заявил, что финансирование игры не будет проблемой.

«Деньги не проблема. Матч против Аргентины – тот матч, который мы в какой-то момент наверняка хотели бы провести», - сказал Буллингем, чьи слова приводятся на сайте ESPN.

Отмечается, что после победы на чемпионате мира сборная Аргентины просит по 5 миллионов долларов за товарищеские матчи.