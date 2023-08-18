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​Англия хочет провести матч с Аргентиной

18 Августа 2023 • 16:42 Комментировать

Сборная Англии рассчитывает провести товарищеский матч против Аргентины. В последний раз команды пересекались в 2005 году, когда в Женеве англичане обыграли аргентинцев с результатом 3:2.

Исполнительный директор Федерации футбола Англии Марк Буллингем заявил, что финансирование игры не будет проблемой.

«Деньги не проблема. Матч против Аргентины – тот матч, который мы в какой-то момент наверняка хотели бы провести», - сказал Буллингем, чьи слова приводятся на сайте ESPN.

Отмечается, что после победы на чемпионате мира сборная Аргентины просит по 5 миллионов долларов за товарищеские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Англии
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