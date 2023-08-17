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​Россия и Бахрейн не сыграют в 2023 году

17 Августа 2023 • 15:56 Комментировать

Сборные России и Бахрейна не проведут товарищеский матч в 2023 году. Об этом рассказал Абед Аль Ансари, который занимает должность технического директора Ассоциации футбола Бахрейна.

Ранее в Российском футбольном союзе рассказывали о том, что переговоры о возможном матче против Бахрейна действительно ведутся.

«На сентябрь и октябрь мы договорились о проведении матчей с другими командами. Игра с Россией в этом году не может получиться, потому что у Бахрейна матчи квалификации к ЧМ в ноябре, а главный тренер нашей сборной до них хотел бы играть с азиатскими командами», - сказал Аль Ансари, чьи слова приводятся на страницах sport24.

Стоит сказать, что из-за санкций в настоящий момент сборная России может проводить только товарищеские матчи. В последний раз команда Валерия Карпина собиралась в марте, когда она сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).

Напомним, что ранее в РФС анонсировали товарищеский матч сборной России против Катара. Команды должны сыграть в Дохе 12 сентября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Бахрейна
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