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​Неймар останется в сборной Бразилии после трансфера в «Аль-Хиляль»

17 Августа 2023 • 13:38 Комментировать

Трансфер из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль» не повлияет на положение Неймара в сборной Бразилии. Звёздного форварда будут и дальше вызывает в ряды «селесао» . Как сообщает Globo Esporte, в бразильской сборной рассматривают Неймара в качестве ориентира для молодых футболистов, который может повести за собой таких игроков, как Винисиус Жуниор и Бруно Гимараэс.

Напомним, что на последнем чемпионате мира в Катаре сборная Бразилии вылетела на стадии четвертьфинала, проиграв Хорватии в серии послематчевых пенальти. После финального свистка Неймар плакал. Следующий мундиаль пройдёт в 2026 году в трёх странах – в США, Канаде и Мексике.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Неймар Аль-Хиляль
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