​В Бахрейне заявили, что не сыграют с Россией в сентябре

Мохаммед Абдулгаффар, который занимает пост пресс-секретаря Ассоциации футбола Бахрейна, высказался насчёт переговоров о товарищеском поединке против России.

Ранее в РФС подтвердили переговоры по матчу сборных России и Бахрейна. Ещё ранее в прессе сообщалось, что команды могут встретиться уже в сентябре.

«В сентябре мы не можем провести матч с Россией, поскольку будем играть со сборными Кувейта и Туркменистана», - сказал Абдулгаффар, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

При этом Абдулгаффар подтвердил контакты с РФС. Он сказал, что никаких договорённостей о проведении матча пока нет.

Как известно, из-за санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские игры.