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​В Бахрейне заявили, что не сыграют с Россией в сентябре

16 Августа 2023 • 20:49 Комментировать

Мохаммед Абдулгаффар, который занимает пост пресс-секретаря Ассоциации футбола Бахрейна, высказался насчёт переговоров о товарищеском поединке против России.

Ранее в РФС подтвердили переговоры по матчу сборных России и Бахрейна. Ещё ранее в прессе сообщалось, что команды могут встретиться уже в сентябре.

«В сентябре мы не можем провести матч с Россией, поскольку будем играть со сборными Кувейта и Туркменистана», - сказал Абдулгаффар, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

При этом Абдулгаффар подтвердил контакты с РФС. Он сказал, что никаких договорённостей о проведении матча пока нет.

Как известно, из-за санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские игры.

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Евро-Футбол.Ру,
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