​В РФС подтвердили переговоры по матчу со сборной Бахрейна

Сборная России в обозримом будущем действительно может провести товарищеский матч со сборной Бахрейна. В службе коммуникаций Российского футбольного союза подтвердили ведение переговорного процесса.

«Как мы неоднократно заявляли, РФС ведёт переговоры с несколькими федерациями по вопросу проведения товарищеских матчей. Федерация Бахрейна входит в их число», - комментарий приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что сборная России может провести гостевой матч против Бахрейна в сентябре.

Напомним, что на 12 сентября запланирован матч сборной России против Катара. Он пройдёт в Дохе. Российская национальная команда соберётся впервые с конца марта – летом сбора не было.