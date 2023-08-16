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​В РФС подтвердили переговоры по матчу со сборной Бахрейна

16 Августа 2023 • 18:11 Комментировать

Сборная России в обозримом будущем действительно может провести товарищеский матч со сборной Бахрейна. В службе коммуникаций Российского футбольного союза подтвердили ведение переговорного процесса.

«Как мы неоднократно заявляли, РФС ведёт переговоры с несколькими федерациями по вопросу проведения товарищеских матчей. Федерация Бахрейна входит в их число», - комментарий приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что сборная России может провести гостевой матч против Бахрейна в сентябре.

Напомним, что на 12 сентября запланирован матч сборной России против Катара. Он пройдёт в Дохе. Российская национальная команда соберётся впервые с конца марта – летом сбора не было.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Сборная Бахрейна
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