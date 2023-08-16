​Назван второй возможный соперник сборной России на сентябрь

В начале осени сборная России сыграет против Катара. Об этом товарищеском матче, который пройдёт в Дохе 12 сентябре, в Российском футбольном союзе уже сообщали ранее. В настоящий момент РФС работает под поиском соперника для второго сентябрьского товарищеского поединка. Прямо сейчас основным вариантом является игра против сборной Бахрейна на выезде. Об этом на своих страницах рассказывает «РБ Спорт».

Источник также отмечает, что на будущее Российский футбольный союз рассматривает вариант с проведением матча против сборной Египта.

Как известно, в настоящий момент сборная России из-за санкций может проводить только товарищеские игры.