Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Назван второй возможный соперник сборной России на сентябрь

16 Августа 2023 • 14:16 Комментировать

В начале осени сборная России сыграет против Катара. Об этом товарищеском матче, который пройдёт в Дохе 12 сентябре, в Российском футбольном союзе уже сообщали ранее. В настоящий момент РФС работает под поиском соперника для второго сентябрьского товарищеского поединка. Прямо сейчас основным вариантом является игра против сборной Бахрейна на выезде. Об этом на своих страницах рассказывает «РБ Спорт».

Источник также отмечает, что на будущее Российский футбольный союз рассматривает вариант с проведением матча против сборной Египта.

Как известно, в настоящий момент сборная России из-за санкций может проводить только товарищеские игры.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Сборная Египта Сборная Бахрейна
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
15 Августа
18:26 · Чемпионат мира 2026
​Широков: «Сборная Италии способна добиться со Спаллетти таких же высот, как с Манчини»
13 Августа
20:30 · Чемпионат мира 2026
Манчини может возглавить сборную Саудовской Аравии слухи
15:34 · Чемпионат мира 2026
Уткин отреагировал на внезапный уход Манчини из сборной Италии
10 Августа
18:40 · Россия. Премьер-лига
​Караваев не поддерживает переход России в Азию 1
09 Августа
12:48 · Чемпионат мира 2026
​Стало известно, какой будет новая форма сборной России
01 Августа
14:42 · Чемпионат мира 2026
​РФС хочет организовать матч сборных России и Китая
31 Июля
16:34 · Чемпионат мира 2026
​Сборные из Африки готовы играть с Россией – генсек РФС
30 Июля
12:54 · Чемпионат мира 2026
​Глебов оценил выбор Катара соперником сборной России
29 Июля
14:19 · Чемпионат мира 2026
Мишкич надеется на товарищеский матч сборных России и Хорватии 1
28 Июля
17:23 · Чемпионат мира 2026
Аршавин высказался о предстоящем матче России против Катара
16:27 · Чемпионат мира 2026
​В РФС считают, что сборной России полезно играть с командами из Африки
24 Июля
16:53 · Турция
Один из лидеров сборной Марокко покинул «Бешикташ» официально
21 Июля
23:01 · Чемпионат мира 2026
​Сборная Сан-Марино поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА, но осталась последней
17:35 · Чемпионат мира 2026
​Казахстан хочет принять чемпионат мира – 2034 вместе с Узбекистаном
08:03 · Чемпионат мира 2026
Сборная Коста-Рики уволила главного тренера официально
Все новости
Рекомендуем