​Широков: «Сборная Италии способна добиться со Спаллетти таких же высот, как с Манчини»

Экс-футболист сборной России Роман Широков высказался о возможном назначении Лучано Спаллетти главным тренером сборной Италии.

На днях должность рулевого сборной Италии покинул Роберто Манчини. Фаворитом на эту работу считается Спаллетти, который по завершению прошлого сезона ушёл в творческий отпуск, приведя «Наполи» к долгожданному чемпионству.

«Спаллетти не привыкать справляться с давлением. Я поздравляю сборную Италии с прекрасным выбором. Сборная Италии способна добиться со Спаллетти таких же высот, как с Манчини», - сказал Широков, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Напомним, что в 2021 года сборная Италии под руководством Роберто Манчини выигрывала чемпионат Европы.