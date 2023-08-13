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Итальянский журналист Леончи: «Как и для всех, для меня уход Роберто Манчини стал сюрпризом» эксклюзив

13 Августа 2023 • 21:02 Комментировать

Журналист из Италии Артуро Леончи в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об уходе Роберто Манчини с поста главного тренера национальной сборной. 

«Как и для всех, для меня уход Роберто Манчини стал сюрпризом. В Италии об этом не было слышно до того, как это произошло. Говоря о тех, кто может прийти в сборную называются кандидатуры Антонио Конте, Лучано Спаллетти, Фабио Канаварро, Даниэле Де Росси и Фабио Гроссо. Не могу сказать, что кто-то из них фаворит. В федерации футбола Италии сейчас ведется большая работа и очень много обсуждений. Не думаю, что выбор тренера затянется, все решится довольно быстро», - заявил Леончи.

Напомним, что 58-летний специалист занимал свой пост более пяти лет. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини Артуро Леончи
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