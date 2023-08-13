Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Манчини может возглавить сборную Саудовской Аравии слухи

13 Августа 2023 • 20:30 Комментировать

Роберто Манчини может возглавить сборную Саудовской Аравии, об этом сообщает Al Riyadh.

По данным источника, специалисту предложен трёхлетний контракт.

Напомним, что сегодня, 13 августа, стало известно, что 58-летний рулевой покинул пост наставника сборной Италии за десять месяцев до старта чемпионата Европы.

Манчини возглавлял национальную команду Италии с 2018 года и смог стать с ней победителем чемпионата Европы 2020 года.

Ранее он возглавлял питерский «Зенит», турецкий «Галатасарай», «Манчестер Сити», а также ряд итальянских клубов. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роберто Манчини Сборная Саудовской Аравии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Августа
20:30 · Чемпионат мира 2026
Манчини может возглавить сборную Саудовской Аравии слухи
15:34 · Чемпионат мира 2026
Уткин отреагировал на внезапный уход Манчини из сборной Италии
10 Августа
18:40 · Россия. Премьер-лига
​Караваев не поддерживает переход России в Азию 1
09 Августа
12:48 · Чемпионат мира 2026
​Стало известно, какой будет новая форма сборной России
01 Августа
14:42 · Чемпионат мира 2026
​РФС хочет организовать матч сборных России и Китая
31 Июля
16:34 · Чемпионат мира 2026
​Сборные из Африки готовы играть с Россией – генсек РФС
30 Июля
12:54 · Чемпионат мира 2026
​Глебов оценил выбор Катара соперником сборной России
29 Июля
14:19 · Чемпионат мира 2026
Мишкич надеется на товарищеский матч сборных России и Хорватии 1
28 Июля
17:23 · Чемпионат мира 2026
Аршавин высказался о предстоящем матче России против Катара
16:27 · Чемпионат мира 2026
​В РФС считают, что сборной России полезно играть с командами из Африки
24 Июля
16:53 · Турция
Один из лидеров сборной Марокко покинул «Бешикташ» официально
21 Июля
23:01 · Чемпионат мира 2026
​Сборная Сан-Марино поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА, но осталась последней
17:35 · Чемпионат мира 2026
​Казахстан хочет принять чемпионат мира – 2034 вместе с Узбекистаном
08:03 · Чемпионат мира 2026
Сборная Коста-Рики уволила главного тренера официально
19 Июля
02:24 · Кубок Америки
Аргентинская федерация футбола открыла свой офис в Майами
Все новости
Рекомендуем