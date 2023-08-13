Роберто Манчини может возглавить сборную Саудовской Аравии, об этом сообщает Al Riyadh.

По данным источника, специалисту предложен трёхлетний контракт.

Напомним, что сегодня, 13 августа, стало известно, что 58-летний рулевой покинул пост наставника сборной Италии за десять месяцев до старта чемпионата Европы.

Манчини возглавлял национальную команду Италии с 2018 года и смог стать с ней победителем чемпионата Европы 2020 года.

Ранее он возглавлял питерский «Зенит», турецкий «Галатасарай», «Манчестер Сити», а также ряд итальянских клубов.