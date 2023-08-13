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Уткин отреагировал на внезапный уход Манчини из сборной Италии

13 Августа 2023 • 15:34 Комментировать

В воскресенье было объявлено об уходе Роберто Манчини с должности главного тренера сборной Италии. 58-летний специалист сам принял решение оставить эту должность. Комментарий на этот счёт дал известный журналист Василий Уткин.

«Манчини ушёл из сборной Италии. Сам. Что-то мне подсказывает, что на днях он будет в Саудовской Аравии или что-то в этом роде», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Роберто Манчини занимал пост главного тренера сборной Италии на протяжении пяти лет. В 2021 году «скуадра адзурра» выиграла чемпионат Европы, обыграв в финале Англию в серии послематчевых пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Сборная Италии Роберто Манчини
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