​Стало известно, какой будет новая форма сборной России

Артур Мовсесян, который является основателем бренда Jogel, дал комментарий по поводу создания новой формы для сборной России.

В ходе форума Taneco-2023 Мовсесян сказал, что новая форма сборной России будет красной. Её дизайн будет связан с фольклором. По словам представителя Jogel, крайним сроком выпуска новой формы является март 2024 года. Других деталей Мовсесян раскрывать не стал.

Добавим, что сборная России из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА в настоящий момент может проводить только товарищеские матчи. Ближайшую такую игру команда Валерия Карпина проведёт 12 сентября – против Катара на выезде.