​РФС хочет организовать матч сборных России и Китая

Российский футбольный союз работает над организацией товарищеского матча между сборными России и Китая. Об этом рассказал Максим Митрофанов, который занимает должность генерального секретаря РФС.

«Мы обсуждали возможность проведения матча в Китае. Опять же, здесь нужно учитывать и вопросы логистики, когда это разные части света, большие временные и дистанционные интервалы между матчами. Но желание у нас никуда не исчезло», - сказал Митрофанов, чьи слова приводит ТАСС.

Митрофанов отметил, что он хотел бы, чтобы российская и китайская сборные провели матч уже в нынешнем году. При этом представить РФС сказал, что сейчас ничего нельзя загадывать.

Напомним, что 12 сентября сборная России проведёт гостевой товарищеский матч против Катара. Также РФС на сентябрь планирует организовать ещё одну игру, домашнюю.

Как известно, в настоящий момент сборная России не участвует в официальных турнирах.