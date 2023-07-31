​Сборные из Африки готовы играть с Россией – генсек РФС

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе работает на должности генерального секретаря, дал комментарий по поводу итогов саммита Россия – Африка. По словам Митрофанова, африканские сборные готовы проводить товарищеские матчи против России.

«Мы видим позитивное отношение, все готовы играть, и это важно. Потому что в условиях тех ограничений, в которых находится российский футбол, проводить товарищеские матчи, организовывать их достаточно сложно», - сказал Митрофанов, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что с начала 2022 года российский футбол сталкивается с санкциями. В настоящий момент сборная России не участвует в официальных турнирах и проводит только товарищеские матчи. Ближайшая такая игра запланирована на 12 сентября. В этот день команда Валерия Карпина сыграет против Катара на выезде.