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​Сборные из Африки готовы играть с Россией – генсек РФС

31 Июля 2023 • 16:34 Комментировать

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе работает на должности генерального секретаря, дал комментарий по поводу итогов саммита Россия – Африка. По словам Митрофанова, африканские сборные готовы проводить товарищеские матчи против России.

«Мы видим позитивное отношение, все готовы играть, и это важно. Потому что в условиях тех ограничений, в которых находится российский футбол, проводить товарищеские матчи, организовывать их достаточно сложно», - сказал Митрофанов, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что с начала 2022 года российский футбол сталкивается с санкциями. В настоящий момент сборная России не участвует в официальных турнирах и проводит только товарищеские матчи. Ближайшая такая игра запланирована на 12 сентября. В этот день команда Валерия Карпина сыграет против Катара на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Максим Митрофанов
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