​Глебов оценил выбор Катара соперником сборной России

Хавбек «Ростова» и сборной России Данил Глебов высказался о проведении в сентябре товарищеского матча против Катара.

Как известно, сборные Катара и России пересекутся в Дохе во вторник, 12 сентября.

«Я думаю, что задачей будет играть в наш футбол, который пропагандирует Валерий Георгиевич Карпин. То есть играть через короткий пас. Я не видел команду Катара, но если её выбрали, значит, неплохая команда», - сказал Глебов, чьи слова приводит ТАСС.

В прошлый раз сборная России собиралась в марте. Тогда команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0). Официальные матчи российская сборная не проводит уже давно – в начале 2022 года на Российский футбольный союз были наложены санкции.