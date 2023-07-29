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Мишкич надеется на товарищеский матч сборных России и Хорватии

29 Июля 2023 • 14:19 Комментировать

Хорватский футболист екатеринбургского «Урала» Даниэль Мишкич выразил надежду на проведение товарищеского матча сборных России и Хорватии.

«Очень сильно надеюсь, что всё-таки получится организовать такой товарищеский матч. Я бы не только посмотрел эту встречу на стадионе, но и сам бы обязательно принял участие», — заявил полузащитник клуба РПЛ в интервью изданию Sport24. По его мнению, сложно сказать, когда будет возможно проведение такого матча. Однако, по словам Мишкича, обе сборные сильны, выделив класс игроков российской команды и выступление хорватов на ЧМ-2022.

Напомним, что сборные России и Хорватии встречались в отборочной группе к катарскому мундиалю. Минимальная победа «клетчатых» в домашних стенах позволила им отобраться на чемпионат мира напрямую.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Хорватии Даниэль Мишкич
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