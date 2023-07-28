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Аршавин высказался о предстоящем матче России против Катара

28 Июля 2023 • 17:23 Комментировать

Известный в прошлом футболист сборной России Андрей Аршавин дал комментарий по поводу предстоящей товарищеской игры команды против Катара.

Как известно, сборные Катара и России сыграют в Дохе во вторник, 12 сентября.

«У Катара сильная сборная. То, что сборная России проведёт игру, - уже хорошо. У сборной России будет нормальный соперник для спарринга», - сказал Аршавин на саммите Россия – Африка.

Напомним, что летом сборная России не собиралась из-за проблем с поиском соперника для товарищеского матча. В последний раз команда Валерия Карпина собиралась в конце марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Сборная России Сборная Катара
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